موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي .. إليكم أسعار التذاكر والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري، الموافق 14من ربيع الأول 1445 هجرياً، موقعة نارية هامة أمام الشباب في الدوري السعودي بنسخته الجديدة 2023-2024

الهلال والشباب:

وتحتضن أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) مباراة الهلال والشباب في الجولة الثامنة من دوري روشن ، حيث يدخل الزعيم هذه المباراة بعد الفوز دور الـ32 بطولة كأس ملك خادم الحرمين الشريفين بنسخته الجديدة 2023-2024 على الجلبين وهو أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري السعودي بنتيجة هدف نظيف سجل عن طريق لاعبه الجديد الذي ضمه خلال فترة الانتقالات الصفية الماضية روبن نيفيز في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة بعد تمرير حاسمة ليبلغ الهلال دور الـ16 من هذه البطولة المحلية .

موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي :

[الهلال والشباب]

الهلال والشباب

تقام مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث مباراة الهلال والشباب التي ستقام على وبالتحديد قناة SSC1 HD حيث يقوم علي سعيد الكعبي وعبد العزيز الزيد بالتعليق على مجاريتها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي:

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

أسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024:

1- يبلغ سعر التذكرة الفئة الأولي ما يساوي 30 ريال سعودي.

2- يبلغ سعر التذكرة الفئة الثانية ما يساوي 40 ريال سعودي.

3- يبلغ سعر التذكرة الفئة الثالثة ما يساوي 70 ريال سعودي