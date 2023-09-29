رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح مع ليفربول في مباراة توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، تحقيق رقم قياسي جديد، مع الريدز في حال المشاركة مع الفريق في مباراة توتنهام هوتسبير مساء غدا السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المنتظر أن يواجه فريق ليفربول، نظيره توتنهام هوتسبير، في مواجهة من العيار الثقيل مساء غدا السبت، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح ينتظر تحقيق رقم قياسي جديد

وشارك النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في 87 مباراة أمام الفرق الخمسة الكبار في بطولة الدوري الإنجليزي، وسجل خلالهم 50 هدفًا، وفاز الريدز معه ب 41 مباراة و22 تعادل بينما تلقى الهزيمة في 23 مرة.

حيث سجل محمد صلاح مع ليفربول، أمام مانشستر يونايتد 12 هدف في 12 مباراة؛ وأمام توتنهام هوتسبير 11 هدف في 18 مباراة؛ كما أحرز ضد مانشستر سيتي، 11 هدف في 19 مباراة.

وفي مباريات أرسنال، سجل الفرعون المصري 9 أهداف في 15 مباراة، بينما أحرز أمام تشيلسي 7 أهداف في 22 مباراة.

وفي حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، أمام فريق توتنهام هوتسبير مساء غدا السبت سيصل للهدف رقم 51 في تاريخ مشاركاته مع ليفربول أمام الخمسة الكبار في بطولة الدوري الإنجليزي.

وبالتالي، من المنتظر أن يكون فريق توتنهام هوتسبير، من أكثر الفرق التي سجل في مرماها أهداف من النجم المصري محمد صلاح برصيد 12 هدفًا في 19 مباراة متساويا مع مانشستر يونايتد بنفس عدد الأهداف.