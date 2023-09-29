عاجل.. رونالدو يقود تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الطائي في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نادي الطائي في الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الطائي في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمي: نواف العقيدي

في خط الدفاع: سلطان الغنام، على لاجامي، إيميرك لابورت، أليكس تيليس

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، اوتافيو دا سيلفا

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، تاليسكا

تذاع أحداث مباراة النصر ضد الطائي عبر قناة SSC sport السعودية الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي النصر المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما ياتي نادي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.