نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المتأهلين لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت منافسات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مواجهات نارية، حيث أسفرت عن تأهل ثلاث فرق لدور المجموعات بالمسابقة القارية، ويستعرض "الفجر الرياضي" قائمة المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

قائمة المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز أول المتأهلين إلى دور المجموعات، بعد اكتساحه للجيش الرواندي بنتيجة 6-1 في المبارة التي جمعت بينهما على ملعب الدفاع الجوي، فيما انتهت مباراة الذهاب برواندا بالتعادل السلبي.

بات نادي الأهلي ثاني المتأهلين، بعد فوزه على فريق سان جورج برباعية دون رد، فيما حسم المارد الأحمر مواجهة الذهاب بفوزه بثلاثية دون رد، ليحسم التأهل بعد فوزه بنتيجة 7-0 بمجموع المباراتين.

نادي جوانينغ غالاكسي بطل بوتسوانا ثالث المتأهلين لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بتغلّبه على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بركلات الترجيح 5-4، بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 بمجموع اللقاءين بين الفريقين.