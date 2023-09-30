نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي يستعيد الفيراري ورقم قياسي لمصطفى فتحي.. صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، ومع يوم جديد اليوم الجمعة 29-09-2026.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:-

الأهلي يستعيد الفيراري

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات لاعبه قبل مباراة إنبي المقبلة في بطولة كأس مصر بعد الفوز على سانت جورج في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام نظيره إنبي، في المباراة المقبلة ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

واقترب صلاح محسن مهاجم الأهلي من التواجد في تدريبات الفريق الأحمر بشكل طبيعي، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن ينتظم مهاجم الأهلي في التدريبات سريعا ولن يبتعد لفترة طويلة عن المشاركة بالقميص الأحمر.

رقم قياسي لمصطفى فتحي

تألق مصطفى فتحي نجم فريق بيراميدز في مباراة فريقه ضد الجيش الرواندي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وقاد فريقه لفوز كاسح بنتيجة 6 - 1 والتأهل لمرحلة المجموعات بالبطولة القارية 2023 - 2024.

مصطفى فتحي سجل "سوبر هاتريك" لصالح بيراميدز في شباك فريق الجيش الرواندي بالدقائق 18، 56، 61، 82، ليقود فريقه للتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعد تفوقه في مجموع المباراتين 6-1، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وكتب مصطفى فتحي اسمه بحروف من ذهب في سجل تاريخ بطولات إفريقيا للأندية بعد تسجيله 4 أهداف في شباك نادي الجيش الرواندي مساء الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح نجم بيراميدز أول لاعب مصري يسجل سوبر هاتريك في تاريخ المشاركات المصرية بالبطولات الأفريقية المختلفة منذ مشاركة المصريين الأولى عام 1967 في انجاز تاريخي له.

ولم يسبق أن سجل أي لاعب مصري سوبر هاتريك في بطولات إفريقيا للأندية على مدار التاريخ قبل مصطفى فتحي في شباك الجيش الرواندي في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب بين صفوفه المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام مساء اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 على ملعب "توتنهام هوتسبير" في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تبدأ أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسولاي، جودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز، ديجو جوتا، محمد صلاح.

نجم برشلونة يخضع لفحوصات لتحديد مدى إصابته

يخضع لاعب برشلونة، البرازيلي رافينيا، اليوم السبت، لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة التي أجبرته على عدم استكمال مباراة فريقه أمام إشبيلية مساء الجمعة.

وتعرض رافينيا لإصابة في الساق اليمنى ليغادر الملعب ويحل محله اللاعب الشاب فيرمين لوبيز في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 1-0.

ومن ناحيته قال مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز عقب المباراة إنه يأمل في عودة رافينيا عقب فترة التوقف الدولي.

وأكد "هنا تكمن أهمية التدوير لإراحة اللاعبين.. سياسة التناوب مهمة، لأن بدونها تحدث إصابات داخل المجموعة".