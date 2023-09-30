نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يستعيد القناص في لقاء إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة مع فريقه بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.

وكان اللاعب المغربي قد تغيب عن المشاركة مع الأهلي في مباراة الأمس أمام سانت جورج الأثيوبي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا لعدم جاهزيته الكاملة بسبب شكواه من إصابة في الركبة.

الأهلي يستعيد القناص في لقاء إنبي

وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة وأصبح جاهزًا للمشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة بدايةً من مواجهة إنبي.

ويلتقي الأهلي نظيره إنبي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

