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أحمد جودة - القاهرة - لن أتساهل مع كهربا.. ميرفت سيد تختص "الفجر الرياضي" بتصريحات نارية قبل خوض انتخابات الزمالك

لن أتساهل مع كهربا.. ميرفت سيد تختص "الفجر الرياضي" بتصريحات نارية قبل خوض انتخابات الزمالك، يمر نادي الزمالك خلال الفترة القليلة الماضية، بالكثير من التخبطات وفترة عصيبة على أبناء القلعة البيضاء ومحبي ومشجعي الأبيض، سواء أكان داخل النادي، أو التأثير على المستوى اللاعبين، لذلك ينتظر عشاق نادي الزمالك أن يسود الاستقرار وعودة الفارس الأبيض لمنصات التتويج خلال الفترة المقبلة، على أمل أن يقود القلعة البيضاء من أحد أبنائه المحافظين.

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وخلال الفترة الماضية ازدادت الحديث عن انتخابات نادي الزمالك، وترشيحات الانتخابات ومن الذي سيقود النادي، من جميع محبيه في مصر والوطن العربي، وفي ظل ذلك شُهدنا ترشح الدكتورة ميرفت سيد أحمد عضو الجمعية العمومية لمنصب رئاسة نادي الزمالك، وتصبح أول سيدة تترشح على منصب الرئاسة.

حوار "الفجر الرياضي" مع الدكتورة ميرفت سيد احمد مرشحة رئاسة نادي الزمالك

وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، على الإلمام بكل ما يحتاجه الجميع في جمع المعلومات والتفاصيل المطلوبة عن الأحداث في الساحة الرياضية المصرية خلال الفترة الحالية.

دكتور ميرفت سيد أحمد مرشحة رئاسة نادي الزمالك

لذلك حرص موقع "الفجر الرياضي" على محاورة أحد المرشحين لانتخابات نادي الزمالك على مقعد رئاسة القلعة البيضاء، والحديث عن عدة أمور هامة بين الفرق الرياضية وبعض القضايا أبرزهم قضية غرامة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا.

وجاء الحوار مع مرشحة رئاسة نادي الزمالك كالتالي:-

كيف تري الدكتورة ميرفت حظوظها في انتخابات الزمالك في ظل المنافسة الصعبة؟

"أري حظوظي عالية إن شاء الله حيث آني صاحبت المؤهلات العلمية والعملية الأعلي والأوفر من جميع المنافسين، فهذه خبراتي التي تجعلني أقود منظومه نادي الزمالك بنجاح بإذن الله واراهن علي وعي أعضاء الجمعية العمومية".

ما هي خطتكِ لحل مشاكل نادي الزمالك؟

"جميع الأندية بها مشاكل ولكن نادي الزمالك الذي تنقصه الإدارة العلمية الرشيدة ادي لخروج تلك المشاكل علي السطح".

'أول مشكله سوف اتصدي لها هي المشكلة المادية وهي السبب للعديد والعديد من المشاكل، وهناك خطه آنيه وهي تحقيق سيوله وعائد مادي سريع، ويتمثل ذلك في استجلاب رعاة للنادي ويقوموا بدفع مقدم كبير وليكن نصف قيمه العقد".

"ثانيًا الشروع في بناء فرع النادي بـ ٦اكتوبر من خلال مطور عقاري أجنبي وبناء أحدث استاد رياضي علي أرض النادي، والحصول علي سلفه تطوير كبيرة لاتقل عن ٥ مليون دولار من حصه النادي في التطوير".

"وإذا اضطررت للجوء لوزارة الشباب والرياضة للحصول علي موافقتها لطلب قرض من أحد البنوك الكبري، والزمالك قادر بإذن الله علي السداد في المدة التي سوف يتم الاتفاق عليها".

"وبعد ذلك ومن خلال الإدارة الرشيدة لموارد النادي وتنميتها، يصبح هناك إستقرار مالي بشكل دائم ولانحتاج بعد ذلك لأي معونه أو مساعده".

"هذا بخلاف تطوير العمل الرياضي ووضع الخطط المناسبة من خلال لجنة الكرة وجميع اللعبات حتي تعود إلى منصات التتويج، وكذا تطوير الجانب الإجتماعي وجميع الأنشطة الاخري الغير رياضية، وسوف اتحدث بالتفصيل عن كل ذلك في البرنامج الإنتخابي بالتفصيل".

دكتور ميرفت سيد أحمد مرشحة رئاسة نادي الزمالك

ما قراركِ حول غرامة كهربا في حالة الفوز هل تقسط أم لا؟

"غرامه كهربا أخذت بعد نفسي أكثر منه مالي بعد عناد اللاعب والنادي الأهلي لنادي الزمالك، فلذلك لايملك أحد اتخاذ أي قرار غير دفع الغرامه بالكامل دون تقسيط".

في حال فوزك بانتخابات رئاسة النادي ما هو أول قرار ستتخذيه؟

"أول قرار هو عوده الانضباط داخل النادي في كافه الأنشطة الرياضية والاجتماعية والإدارية، ويكون هناك اجتماع مع جميع المختصين لتقيم العمل ووضع الخطة المستقبلية وطريقه التعامل المحترف مع كل مشاكل النادي للوصول بالنادي لبر الأمان".

هل يعود الزمالك لمنصات التتويج قريبًا أم هناك صعوبة في الفترة المقبلة؟

"بكل تأكيد سوف يعود الزمالك لمنصات التتويج بالعمل الجاد وارساء قواعد الحق والعدل والمساواة والحزم، وسأحاول جاهده اللحاق بكل البطولات في ظل هذه الظروف الصعبة".

هل يستمر أوسوريو في تدريب الفريق الأول في حال فوزك برئاسة النادي؟

"أوسوريو مدرب عالمي وصاحب فكر متطور ولكن حتي الآن لم تستطع توصيل فكره للاعبين، وجماهير نادي الزمالك لا تتحمل الأخفاق في النتائج لأن النادي نادي بطولات واعتقد أنه أخذ أكثر من فرصه وأعتقد أن نتيجة مباراة أرتا سولار الإفريقية سوف تكون حاسمه في مصيره"

إذا فازت الدكتور ميرفت سيد بمنصب الرئاسة ما هي الخطة القادمة لقناة الزمالك وفرع 6 أكتوبر؟

"قناة نادي الزمالك المنبر الإعلامي الأول للنادي ولا بد وان تكون أكبر منصة رياضية من خلال عمل خريطة جديدة للبرامج، وأيضًا لا بد وان تكون قناه جاذبة لجماهير الزمالك بل للشعب المصري بكل انتماءاته وكذالك العالم العربي ككل، كما أنها لا بد من أن تكون من أهم المصادر المادية للنادي واجتذاب المعلنين ولا تكون عبء علي ميزانية النادي".

وأضافت: "أمًا فرع ٦ اكتوبر فهو مشروع جاهر للظهور علي السطح، وسوف نبدأ فيه فور إعلان نتيجة الانتخابات من خلال مستثمرين جادين".

دكتور ميرفت سيد أحمد مرشحة رئاسة نادي الزمالك

هل انتهيتِ من تشكيل القائمة الانتخابية الخاصة بك أم لا؟

"لو أن لي تحفظ علي نظام القائمة وأفضل تطبيق الديمقراطية في الانتخابات، لكن بالفعل انا انتهيت من التصور للقائمه وتم التواصل ولكن الإعلان سوف يكون بعد ظهور نتية الطعون علي بعض السادة الزملاء المرشحين".

هل واجهتي عواقب من ناحية إنك أول سيدة تعلن ترشيحها لرئاسة نادي الزمالك؟

"بالطبع جميع التجارب الجديدة والتي لم يسبق لها الحدوث منذ عام ١٩١١ تاريخ إنشاء نادينا الحبيب أحدثت شئ من الصدمة والاندهاش، ولكن بعد عرض الأمر علي أعضاء الجمعية العمومية والجمهور وبما لي من مؤهلات علمية وخبرات عملية حيث إني حاصله علي درجه الدكتوراه في إدارة الأندية والمؤسسات الرياضية، وحصولي علي زمالة أكاديمية ناصر العسكرية وخبرتي العمليه في تطبيق ذلك علي ارض الواقع من خلال عملي كوكيل وزارة الشباب والرياضة، بدأت الدفه في التغيير وكل يوم يذداد اقتناع أعضاء الجمعة العمومية، والاقي الكثير من الدعم والتأييد".

موعد انتخابات نادي الزمالك

ومن المقرر أن تُقام انتخابات نادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء، يوم 20 أكتوبر 2023 الشهر المقبل، ويتم بعدما الإعلان عن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميًا.