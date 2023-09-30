نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة النادي الأهلي لكرة السلة تصل الدوحة للمشاركة بالبطولة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت قبل قليل إلى مطار حمد الدولي بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي والتي تبدأ مشاركتها غدا بالبطولة العربية للأندية بمشاركة 18 فريقا.

وكان في إستقبال بعثة الأهلي فور وصولها لمطار حمد الدولي رابطة مشجعي الأهلي بدولة قطر والتي يترأسها المستشار حسام أبوالعلا مؤسس الرابطة وبعض من محبي وعشاق النادي الأهلي بالدوحة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي ضمن فرق المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره فرق الاتحاد الليبي ودجلة الجامعة العراقي ومجد طنجة المغربي وبيروت اللبناني.

ويفتتح الأهلي مبارياته بالبطولة غدا في الواحدة ظهرا أمام دجلة الجامعة العراقي ثم يلاقي الاتحاد الليبي يوم الإثنين ثم اتحاد الجزائر يوم الثلاثاء ثم يختتم مبارياته بالدور التمهيدي بمواجهة بيروت اللبناني يوم الأربعاء.

