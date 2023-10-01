نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة دوري Nile.. مودرن فيوتشر يعتلي الصدراة وملحمة جماهيرية انتهت بفوز الدراويش على الاتحاد.. وفاركو "منحوس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتج لنا دوري النيل "Nile" أحداثًا جديدة مع كل جولة من المباريات، سواء كانت فنية أو تحليلية وذلك بمشاركة عدد كبير من الأندية المصرية بالبطولة التي أطلقت عام 1948.

تحليل الجولة الثانية من دوري Nile

ويقدم "الفجر الرياضي" كل أسبوع جولة في دوري النيل، تقدمها لكم الزميلة أميرة حماد بتحليل سريع يستعرض أهم ما حدث من زاوية نقدية.

انتهت الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الممتاز والتي شهدت ملحمة جماهيريه في احد مبارياتها كنا جميعا نفتقدها لفترة زمنية طويلة، ولكن انبعث من خلالها الامل في عودة صفوف الجماهير متكاملة.

ومن خلال هذا التقرير نستعرض مباريات الجولة الثانية حيث بدأت من مباراة البنك الأهلي وبيراميدز والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف واحد مقابل لا شيء ونجح في اقتناص الثلاث نقاط من البنك، الذي لم يحقق أي من فوز حتى الآن وخلال جولتين ولم يحقق أيضا أي تعادل فهو من خلال اول جولتين تلقي الهزيمة فقط الأول كانت من فريق طلائع الجيش في اول مباراة افتتاحية من عمر البطولة، ويتواجد بيراميدز في المركز الخامس من ترتيب جدول البطولة ب 4 نقاط، بينما يتواجد البنك الأهلي بالمركز ال 17 دون أي نقاط.

وكانت المباراة الثانية من عمر هذه الجولة بين فريق الزمالك والمقاولون العرب والتي تقدم فيها الزمالك بهدف وفوز المباراة حتى الدقيقة 99 من الوقت بدل الضائع ليكون للاعب أحمد علاء رأي آخر ويسجل التعادل لفريقه في وقت قاتل ويمنع الزمالك من اول فوز هذا الموسم حتي الان فا في مباراته الافتتاحية من الدوري تعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2.

ويتواجد الزمالك في المركز ال 12 برصيد نقطتين، بينما يتواجد المقاولون العرب بالمركز ال 15 برصيد نقطة وحيده فقط.

اما عن المباراة الثالثة من عمر هذه الجولة وكانت بين الصاعد والعائد بعد سنوات طويلة للدوري الممتاز بلدية المحلة امام الفريق السكندري سموحة والتي انتهت بفوز السكندري بثنائية مقابل لا شيء، تلقي خلال هذه المباراة فريق البلدية ضربة موجعه بطرد أحد لاعبيه بالدقيقه 54 ثم يسجل بعدها بدقيقتين سموحة هدفه الثاني من ضربة جزاء، ويتواجد سموحة بالمركز الثالث من جدول بطولة الدوري برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد بلدية المحلة بالمركز الثامن برصيد 3 نقاط.

أما عن المباراة الرابعة من هذه الجولة كانت لفريق مودرن فيوتشر الذي يسير بخطى ثابتة وأداء رائع جعله يعتلي صدارة جدول البطولة برصيد 6 نقاط، وكانت مباراة مثيرة أمام فريق الداخلية الذى نجح في تسجيل الهدف الأول للمباراة ثم كان ل عمر كمال عبد الواحد رأي اخر ليسجل التعادل ويتقدم أيضا فيوتشر بعدها بهدفه الثاني من خلال ركلة جزاء سجلها أحمد رفعت.

ولكن اللقطة الحزينة هي ضياع ركلة جزاء للداخلية في الدقيقة 101 من الوقت بدل الضائع والتي نفذها عبد الرحمن عاطف اوجويرو والذى لقى انفعال ورد فعل غاضب للغاية من المدير الفني ميمي عبد الرازق، ويتواجد الداخلية في المركز ال 9 برصيد 3 نقاط.

أما عن المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي خلال هذه الجولة كانت من نصيب إنبي وطلائع الجيش، والتي فقد من خلالها نادي إنبي جهود لاعبه أحمد يوسف الذي حصل على إنذارين والطرد خلال المباراة، ولم يتقدم أي من الفريقين بأهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وهو الوحيد خلال هذه الجولة، ويتواجد فريق إنبي بالمركز ال14 برصيد نقطة وحيده فقط بينما يتواجد طلائع الجيش بالمركز 4 برصيد نقاط.

وشهدت هذه الجولة تأجيل أول مباراة والتي كانت من نصيب فريق سيراميكا كليوباترا والنادي الأهلي، نظرا لارتباطه بمباراة امام سان جورج والتي أقيمت أمس على استاد القاهرة الدولي ضمن تصفيات دوري أبطال إفريقيا ونجح من خلالها الأهلي في تسجيل الفوز برباعيه نظيفة سجل كل من محمد مجدي قفشه هدفين ومحمود عبد المنعم كهربا هدفين.

وفي مباراة أخرى على ملعب خيري بشارة بمدينة الجونة، تلقى الفريق الساحلي أول خسارة له من الصاعد والواعد حديثا للدوري فريق زد الذي يمتلك قناص ركلات الجزاء هداف وهو محمد سمير الذي نجح في تسجيل ركلة جزاء والهدف الوحيد للمباراة، ويتواجد زد بالمركز الثاني من جدول البطولة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الجونة بالمركز ال 13 برصيد نقطة وحيدة فقط.

ونجح المصري في تحقيق فوزة الأول امام فاركو والتي انتهي اللقاء من خلالها بهدف مقابل لا شيء سجلة ميدو جابر وهو الفوز الأول للمصري بعد تعطله وخسارته بالمباراة الافتتاحية امام الأهلي بأربع اهداف مقابل لا شيء من المصري، ويتواجد المصري بالمركز ال 11 برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل فاركو جدول البطولة برصيد لا شيء.

وكان ختامها مسك لهذه الجولة فهي المباراة الأبرز الذي كان حصانها الأسود هو الجمهور الذي ملئ ملعب الدارويش، وكان أيضا حضور مميز لجماهير الاتحاد السكندري فهي كانت ملحمة جماهيرية وكروية بكل معاني الكلمة.

ونجح من خلالها الإسماعيلي في تحقيق أول فوز له بعد أن تلقى الخسارة في المباراة الافتتاحية من نادي زد، أما عن الاتحاد السكندري الذي تلقى هزيمته الأولى بعد أن فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ويتواجد الإسماعيلي بالمركز ال 7 برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد الاتحاد السكندري بالمركز ال 10 برصيد 3 نقاط.