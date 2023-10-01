الرياضة

إنبي يهدد بالتصعيد بسبب السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة -  

هدد محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بالتصعيد، مؤكدًا أن فريقه من حقه المشاركة في السوبر. 

إنبي يهدد بالتصعيد بسبب السوبر المصري

وأشار محمد إسماعيل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في بطولة السوبر لا يوجد فريق من كأس مصر سوى إنبي".

وتابع: " بطل الدوري وسيراميكا بطل الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وإنبي هو الذي اطاح بفريق فيوتشر من الكأس وذلك طبيعي جدا مشاركة إنبي". 

واختتم: "سوف نصعد الأمر إذا لم نشارك في السوبر بعد اجتماع مجلس الإدارة، وبالنسبة لأحمد نادر حواش أو محمد حمدي لن نفرط أو نبيع أي لاعب".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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