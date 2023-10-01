نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الاهلي.. مواعيد مباريات الأحد في البطولة العربية للأندية لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصبحت كرة السلة رجال بالنادي الأهلي، تحظى بمتابعة كبيرة من قِبل جماهير المارد الأحمر، خاصةً بعد المستويات التي يقدمها الفريق بقيادة المدرب الإسباني أجوستي بوش الذي قاد الأحمر للفوز بالعديد من البطولات المحلية والإفريقية.

ويرغب عدد كبير من الجماهير المصرية والعربية في معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 في البطولة العربية لكرة السلة المقامة في دولة قطر من الفترة 1 أكتوبر حتى 12 من نفس الشهر.

ويتواجد المارد الأحمر في المجموعة الرابعة برفقة أندية بيروت اللبناني، الاتحاد الليبي، دجلة الجامعة العراقي، مجد طنجة المغربي.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة العربية لكرة السلة اليوم الأحد الموافق الواحد من شهر أكتوبر الجاري، عندما يواجه فريق دجلة الجامعة العراقي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماهي مواعيد مباريات اليوم الأحد في البطولة العربية لكرة السلة