نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. متى تقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجاري 2023-2024

وحسم فريقي الأهلي وبيراميدز، التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبهما على سان جورج الأثيوبي والجيش الرواندي.

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

تنطلق قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر، حيث تستضيف جنوب إفريقيا فعاليات القرعة.

ومن المقرر ان تشهد القرعة دوري المجموعات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبدأ دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في 24-25-26 من شهر نوفمبر المقبل، وينتهي في 1-2-3 من شهر مارس 2024.

وتأهل الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، فيما تأهل فريق الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه برباعية مقابل هدف في لقاء الإياب، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الجيبوتي بثنائية نظيفة، ليحسم الأبيض الصعود بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين.

وفي نفس السياق، ينتظر فريق مودرن فيوتشر، حسم موقفه أمام سينيجدا التنزاني، في كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث حسم الفريق التنزاني مواجهة الذهاب بفوزه بهدف دون رد.