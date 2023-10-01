نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الزمالك في بطولة دوري Nile قبل مباراة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن موقف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة دوري Nile، قبل مباراة البنك الأهلي المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، موقف الفارس الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز قبل لقاء البنك الأهلي.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويحتل أبناء ميت عقبة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم 2023-2024، برصيد نقطتين، بعد التعادل أمام بيراميدز والمقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.