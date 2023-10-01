نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الجمعة 30-09-2023 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، والذي يشهد مباريات قوية
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
- سيمبا × باوى ديناموز - 4 مساءا
- أسيك ميموزا × الأهلي بنغازي - 7 مساءا
- الهلال السوداني × بريميرو دي أوجوستو - 9 مساءا
- اف سي نواذيبو × ريال باماكو - 9 مساءا
قائمة المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
- الأهلي
- بيراميدز
- جوانينج جالاكسي البتسواني
- مازيمبي الكونغولي
- بترو أتليتكو الأنجولي
- الترجي التونسي
- صن داونز الجنوب أفريقي
- يانج افريكانز التنزاني
- ميدياما الغاني
- النجم الساحلي التونسي
- الوداد البيضاوي المغربي