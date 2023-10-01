الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الجمعة 30-09-2023 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، والذي يشهد مباريات قوية

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

  • سيمبا × باوى ديناموز - 4 مساءا
  • أسيك ميموزا × بنغازي - 7 مساءا
  • الهلال السوداني × بريميرو دي أوجوستو - 9 مساءا
  • اف سي نواذيبو × ريال باماكو - 9 مساءا

قائمة المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

  • الأهلي
  • بيراميدز
  • جوانينج جالاكسي البتسواني
  • مازيمبي الكونغولي
  • بترو أتليتكو الأنجولي
  • الترجي التونسي
  • صن داونز الجنوب أفريقي
  • يانج افريكانز التنزاني
  • ميدياما الغاني
  • النجم الساحلي التونسي
  • الوداد البيضاوي المغربي
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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