عاجل.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

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أحمد جودة - القاهرة - قاد محمود عبدالرازق شيكابالا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فريقه للتأهل إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد مباراة مثيرة كانت ضد فريق أرتا سولار الجيبوتي.

أول رد فعل من شيكابالا بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز على حساب نادي أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4-1 بعد التأخر بهدف دون رد في المباراة المثيرة التي كانت يوم أمس السبت على ستاد القاهرة الدولي.

وسجل محمود عبدالرازق شيكابالا الهدف الثاني لصالح نادي الزمالك بينما سجل الهدف الأول يوسف أوباما والهدف الثالث أحمد سيد زيزو وأخيرًا الهدف الرابع حمزة المثلوثي.

ونشر شيكابالا صورة لجماهير نادي الزمالك عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وكتب عليها:"في الكورفا سود جمهور أسود".