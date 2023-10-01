نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العتال ينهي أزمة ملابس الفرق الرياضية بنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، دعمه للنادي ومحاولاته لحل الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

العتال ينهي أزمة ملابس الفرق الرياضية

و قام العتال بالمساهمة في حل أزمة الملابس الرياضية لفرق السلة واليد والطائرة بالنادي.

و أكدت الحملة الانتخابية للعتال أن ذلك تأكيد للنهج الذي تسير عليه (أفعال لا أقوال) وتوجيه ميزانية الحملة لخدمة أعضاء النادي ومحاولة لحل الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء.

يذكر أن العتال خلال الأيام الماضية نجح في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع إلى فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات والبونيهات إلي جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم.