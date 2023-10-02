نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيوتشر يرافق الزمالك إلى دور المجموعات في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق مودرن فيوتشر، على نظيره فريق سينجيدا التنزاني، بأربعة أهداف لهدف على ملعب السلام، بإياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية ليتأهل إلى دور المجموعات رفقة الزمالك.

جاء الهدف الأول عن طريق أحمد عاطف في الدقيقة الخامسة وفي الدقيقة 29 جاء الهدف الأول لصالح سينجيدا عن طريق معروف تشاكي.

ثم سجل فيوتشر ثلاثية عن طريق أحمد رفعت عن طريق ركلة جزاء، والظهير عمر كمال عبد الواحد، في الدقيقة 66.

وجاء الهدف الرابع عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة 90+7 لينتهي اللقاء 4-1 ويتاهل فيوتشر لدور المجموعات.