نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية كورة.. أغرب 5 إنتقالات للاعبين تمت مقابل " وجبات من الطعام " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، وتأتي قصة اليوم الأحد حول أغرب خمسة إنتقالات تمت في الساحرة المستديرة.

أغرب 5 إنتقالات في تاريخ الساحرة المستديرة

كما هو متعارف عليه فإن عملية إنتقالات اللاعبين من أنديتهم لأندية أخرى تتم بواسطة المبالغ المالية بالعملات المعمول بها سواء الدولار الأمريكي أو اليورو وتدفع إدارات الأندية أرقام باهظة لتقوية الصفوف.

ولكن في مقالنا اليوم نُسلط معكم الضوء على أغرب خمسة إنتقالات حدثت في تاريخ الساحرة المستديرة وفيها إنتقل خمسة لاعبين مقابل صفقات من الطعام وليست أرقام ومبالغ مالية كما هو متعارف عليه.

الصفقة الأولى هيو ماكلينهان

هيو ماكلينهان

أولى الصفقات التي تمت مقابل طعام كانت للاعب هيو ماكليناهان الذي إنضم لصفوف نادي مانشستر يونايتد في العام 1927 وهو الذي كان يلعب في صفوف نادي ستوكبورت كاونتي الذي واجه في تلك الفترة مشاكل مالية كبرى دفته لتنظيم مجموعة من الحملات لجمع التبرعات.

ونظرًا لتلك الظروف التي مر بها الفريق قام مساعد مدير نادي مانشستر يونايتد في تلك الفترة لويس روكا والذي كان في نفس التوقيت يعمل مالك لشركة بيع آيس كريم بالتبرع بصندوقين ممتلئين للنادي بمثابة التحلية للحصول على صفقة اللاعب ماكليناهان.

وبالفعل انضم اللاعب لصفوف نادي مانشستر يونايتد ولعب معهم 116 مباراة ونجح في تسجيل 12 هدفًا وقاد فريقه في عدة مناسبات ومباريات هامة واختتم مسيرته في ناديه الأول نوتس كاونتي.

الصفقة الثانية إرني بلينكينسوب

إرني بلينكينسوب

الصفقة الثانية كانت للاعب ارني بلينكينسوب الذي انضم لصفوف نادي هال سيتي الانجليزي مقابل برميل من البيرة حيث كان يعمل في منجم للفحم بإحدى المناطق الانجليزي بجانب ممارسة كرة القدم في قريته المحلية.

وخلال العام 1921 فكر نادي هال سيتي الذي كان يلعب في الدرجة الثانية وقتها في الحصول على توقيع اللاعب وبدأت بالفعل المفاوضات بينهم وبينه واتفقا على أن يحصل على 100 جنيه إسترليني مع برميل من البيرة.

وبالفعل انضم اللاعب لصفوف النادي لكنه لم يلعب معهم سوى عدد قليل من المباريات وانضم بعدها لصفوف نادي شيفيلد وينزداي وتمكن معهم من إبراز موهبته وصنع إسمه لينضم لمنتخب بلاده وشارك مع الاسود الثلاثة في ستة وعشرين مباراة.

ووصل الأمر به لإرتداء شارة القيادة للمنتخب الإنجليزي في خمسة مباريات قبل أن ينضم لصفوف البلوز تشيلسي في العام 1934 مقابل 5000 جنيه إسترليني.

الصفقة الثالثة أيون رادو

أيون رادو

انضم اللاعب ايون رادو لصفوف نادي شيميا رامينكو فالسيا مقابل 2 طن من اللحم حيث هبط نادي سي اس جيول بيتروساني من الدرجة الاولى الروماني في العام 1998 ودخل الفريق في معركة من الديون والإضطرابات المالية الكبرى.

ودفعت تلك الديون النادي لبيع الكثير من اللاعبين الأساسيين في الفريق على رأسهم ايون رادو الذي انضم لصفوف نادي شيميا رامينكو فالسيا الذي كان يلعب في دوري الدرجة الرابعة الروماني وقتها مقابل 2 طن من لحم البقر والخنزير.

وعلى الرغم من غرابة الموقف لكن رئيس النادي صرح وقتها بأن اللحوم سوف يتم بيعها في الأسواق من أجل تمويل كافة الأجور الخاصة باللاعبين في الفريق.

الصفقة الرابعة كينيث كريستنسن

كينيث كريستنسن

ضم فريق نادي فيندبجارت الذي ينافس في الدرجة الثالثة النرويجي اللاعب كينيث كريستنيسن في العام 2002 من نادي فليكروي مقابل وزنه من الجمبري.

حيث تم وزن اللاعب الذي بلغ 75 كيلو جرامًا واستلم الفريق بالفعل جمبري بنفس الحجم لكن تلك الصفقة كانت الأخيرة بين الناديين خاصةً أن الجمبري لم يكن طازجًا بما يكفي.

الصفقة الرابعة ماريوس سيوارا

ماريوس سيوارا

آخر الصفقات التي إنضمت لأنديتها مقابل طعام كان ماريوس سيوارا الذي انضم لصفوف نادي ريجال هورنيا مقابل 15 كجم من النقانق حيث تعود تلك الواقعة للعام 2006 وفيها ضم نادي ريجال هورنيا اللاعب الروماني من القسم الرابع.

وحصل ناديه على 15 كيلو من النقانق إلا أن اللاعب اعتبر الامر إهانه كبيرة بالنسبة له وهو الأمر الذي دفعه لإعلان اعتزاله مبكرًا.