نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني قبل لقاءات اليوم الثاني من أكتوبر 2023 ؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يعرض لكم موقع الفجر الرياضي، جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024، والذي يشهد صراع كبير بين لاعبي الفرق الكبرى على صدارة ترتيب الليجا.

موعد مباريات الدوري الإسباني اليوم الإثنين

ومن المنتظر أن تنطلق مساء اليوم الإثنين مواجهة وحيدة، بين فريقي سيلتا فيجو مع نظيره فريق لاس بالماس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويواصل النجم الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 6 أهداف.

جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني

1- جود بيلينجهام ريال مدريد 6 أهداف.

2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 5 أهداف.

3- ألفاروا موراتا أتلتيكو مدريد 5 أهداف.

4- تاكيفوسا كوبو ريال سوسيداد 5 أهداف.

5- خوسيلو ريال مدريد 4 أهداف.

6- أبدون براتس مايوركا 4 أهداف.

7- ألكسندر سورلوث فياريال 4 أهداف.

8- إيناكي ويليامز أتلتيك بيلباو 4 أهداف.

9- فيدات موريكي مايوركا 4 أهداف.

10- سيرجيو أريباس ألميريا 4 أهداف