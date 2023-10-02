ماذا قدم الاتحاد السعودي أمام سباهان الإيراني في 6 مواجهات سابقة؟

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، لمواجهة نظيره سباهان الإيراني، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي فريق الاتحاد السعودي بنظيره سباهان الإيراني، مساء اليوم الإثنين الموافق الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الاتحاد السعودي ونظيره سباهان الإيراني، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

وسبق وأن التقى فريق الاتحاد السعودي بنظيره سباهان الإيراني، في 6 مواجهات سابقة، قبل لقاء اليوم الإثنين.

استطاع فريق الاتحاد السعودي أن يحقق 3 انتصارات أمام نظيره سباهان الإيراني، وسجل 6 أهداف، بينما في المقابل حقق منافسه 3 فوز وسجل 13 هدف.