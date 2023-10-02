نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسيني سمير يكشف سر نجاح حسين لبيب في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الحسيني سمير، المرشح على العضوية في انتخابات نادي الزمالك، سر نجاح حسين لبيب في رئاسة القلعة البيضاء في فترة سابقة.

وأوضح الحسيني أن نجاح فترة حسين لبيب في نادي الزمالك جاءت بسبب ما فعله اللواء عماد عبد العزيز.

وأكد الحسيني سمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ايه اللي موجود في قائمة حسين لبيب مش موجود في الناس اللي مترشحة خارج القائمة".

واختتم: "لجنة عماد عبد العزيز اشتغلت ووفرت الاستقرار وحصد ذلك لجنة حسين لبيب وحصل تتويجات في فترة حسين لبيب بعد فترة استقرار في لجنة عماد عبد العزيز".