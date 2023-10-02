نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابتعد للإصابة عن اتحاد جدة ولكنها ليست الحقيقة.. مفاجأة في مرض كريم بنزيما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن حقيقة غياب الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق اتحاد جدة السعودي، ومفاجأة سبب ابتعاده عن المشاركة مع فريقه في الفترة الأخيرة.

سبب غياب بنزيما عن اتحاد جدة

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة عن معاناة بنزيما من إصابة عضليه قوية، وإنه ا السبب في عدم مشاركته في مباريات الاتحاد في الفترة الأخيرة.

وكشف الصحفي السعودي سامي القاضي، أن كل الأنباء المنتشرة عن معاناة كريم بنزيما من إصابة عضلية غير صحيح، ولكن اللاعب يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد القاضي على أن بنزيما يعاني من الإصابة بفيروس كورونا منذ 12 يوما تقريبا، عندما كان خارج السعودية وتعافى الآن منه.

يذكر أن جماهير الاتحاد تنتظر عودة بنزيما للمشاركة في المباريات بفارغ الصبر، بعد أن ابتعد اللاعب الفرنسي لمدة ليست بالقصيرة عن صفوف الفريق.