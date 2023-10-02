نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من رئيس برشلونة على اتهامه بتسريب معلومات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر خوان لابورتا رئيس برشلونة، مفاجأة بشأن تسريب معلومات أدت إلى سجن الرئيس السابق للنادي الكاتالوني ساندرو روسيل.

وكان روسيل سُجن احتياطيا لنحو سنتين، قبل تبرئته، علمًا أنه اتُهم بتبييض أموال.

وقال خوسيه مانويل فياريخو، المفوّض السابق للشرطة في إسبانيا، خلال برنامج إذاعي، في إشارة إلى لابورتا: "رغم أنه ليس سياسيا، إلا أن ثمة ثلاثة أنواع من الأعداء في السياسة: الحانِق، المتعطش للدماء، والشريك، في حالة روسيل، كان لابورتا هو مَن قدّم لنا تلك المعلومات".

وأضاف: "الأمر يتعلق بـ "أشخاص مقربين" من رئيس برشلونة"، متابعا أنهم "خدعوا" القاضية في ملف روسيل، كارمن لاميلا، كي تعتقد بأنه يشكل خطرا على أمن الدولة.

صحيفة "سبورت" أوردت أن لابورتا سيتخذ إجراءات قانونية ضد فياريخو، إذ يؤكد أن معلوماته كاذبة تماما.