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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا لأسباب سياسية

عاجل - إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا لأسباب سياسية، يبحث عشاق ومحبي كرة القدم العربية، في مصر والوطن العربي عن مباراة فريق اتحاد جدة السعودي ضد سباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا اليوم.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بالبحث عن دوري أبطال آسيا، للبحث عن المباريات الهامة التي تقام اليوم في البطولة أبرزها مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني.

عاجل - إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا لأسباب سياسية

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عاجل - إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا لأسباب سياسية

وفي هذا السياق، توفر بوابة الفجر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، التي تقام اليوم من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

أسباب إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

قرر مراقب مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا، بسبب رفضه طلب الفريق السعودي، على أثر وجود صور ولافتات سياسية داخل أرضية ملعب اللقاء.

وكان طالب مسئولي فريق الاتحاد من مراقف المباراة، إزالة تمثال قاسم سليماني"، واللافتات والصور السياسية على جدران الملعب، ولكن جاء الرد بالرفض للطلب من المراقب مما أدى إلى إلغاء المباراة.

ويعود السبب الرئيسي وراء إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا، هو إخلال النادي المستضيف "سباهان أصفهان" بالشروط التي طلبها الإتحاد الآسيوي لإقامة المباراة.

وعلى أثر ذلك، ألغيت مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا، رغم جاهزية اتحاد جدة بعد إجراء عمليات الإحماء في غرف الملابس، رفضوا الدخول إلى أرضية الملعب.

من المقرر أن يصدر الاتحاد الآسيوي قرار في بيان رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، عن مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بعد إلغاءها، وتحديد مصير باحتساب النتيجة لأحد الفريقين أو تحديد موعد جديد.

مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

وكان يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا 2024.

وكان يفتتح ستاد نقش جيهان البوابة ليحتضن المباراة بين الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، وسوف تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والعراق وقطر والبحرين، والثامنة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والسادسة بتوقيت ليبيا والسودان، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

استهل العميد مشوار دوري أبطال آسيا بعد الفوز على أجمك الأوزبكي 3-0 في الجولة الأولى ليتصدر جدول ترتيب المجموعة، فيما تعادل سباهان أصفهان أمام القوة الجوية العراقي 2-2 بالجولة الأولى.

يذكر أن كان إلتقى فريقي الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري الأبطال، من قبل في 6 مباريات، شهدت التساوي في عدد تحقيق الفوز، وتعد هذه هي المواجهة السابعة في تاريخ مواجهات الفريقين.

عاجل - إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا لأسباب سياسية

تشكيل الاتحاد الرسمي أمام سباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني، بدوري أبطال آسيا بعد قليل وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان - عمر هوساوي - حسن كادش - أحمد بامسعود.

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - كورنادو - مهند الشنقيطي.

خط الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

سوف تنتقل أحداث مباراة الاتحاد ضد سباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا، على مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية، بجانب قناة Bein sports القطرية الرياضية، بالتحديد Bein sports AFC 2.

من المقرر أن يتولى مهمة التعليق الرياضي عبر القناة القطرية المعلق الجزائري حفيظ دراجي، ويتولى المعلق فهد العتيبي مهمة التعليق عبر مجموعة القنوات السعودية.