عاجل.. أول تعليق من أبو تريكة بعد انسحاب اتحاد جدة من مباراة سباهان في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق النجم الدولي المصري محمد أبو تريكة على انسحاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة من مباراة سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

انسحاب اتحاد جدة من مباراة سباهان

وكان فريق اتحاد جدة قد قرر انسحابه من مباراة سباهان الإيراني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا بسبب وجود تماثيل سياسة في أرضية المباراة.

ونشر محمد أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "X" وكتب عليها "قرار تاريخي للعميد".

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي له: "تم إلغاء مباراة سباهان و‎الاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة".

وتابع: "ويجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.".

واختتم: "وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة.".