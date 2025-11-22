نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين تتصدر تريند جوجل بعد أحدث ظهور مع زوجها أحمد تيمور وسط احتفال النجوم بزفافهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصدت النجمة مي عز الدين اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية، لتتصدر تريند جوجل بعدما نشرت مجموعة من الصور الجديدة التي تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد تيمور، في أول ظهور رسمي لهما بعد إعلان زواجهما قبل أيام قليلة. الصور التي شاركتها مي عبر حسابها على فيس بوك حظيت بتفاعل ضخم من الجمهور ومواقع السوشيال ميديا، خاصة مع الظهور المليء بالمحبة والتناغم بين الثنائي.

وشهدت المناسبة التي ظهرت فيها مي وأحمد حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على تهنئتهما والاحتفال بهما، في أجواء سيطرت عليها الفرحة والزغاريد. وبمجرد دخول مي عز الدين وزوجها، أطلقت الفنانة هالة صدقي زغاريدها التي ملأت المكان تعبيرًا عن سعادتها الكبيرة بزواج مي، بينما بدت الأخيرة في كامل أناقتها وبرّاق حضورها الذي لطالما جذب الكاميرات.

كما ظهرت الفنانة أروى جودة بجوار مي خلال الاحتفال، وحرصت على تهنئتها وتبادل الضحكات معها، في حين قدّم النجم رامي صبري مفاجأة مميزة للثنائي أثناء إحيائه للحفل، بعدما استقبلهما على المسرح موجهًا التحية لهما قبل أن يقول لها: "تعالي عشان أغنيلكم غنوة الفرح"، ليقدم بعدها أغنيته الشهيرة "ألف ما شاء الله عليك" كإهداء خاص للعروسين، وسط تفاعل الحضور وتصفيقهم.

وكانت مي عز الدين قد أعلنت زواجها رسميًا منذ أيام عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت صورة من حفل الزفاف وعلّقت عليها بكلمات مليئة بالامتنان والفرح:

"الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير."

آخر أعمال مي عز الدين

على الصعيد الفني، شاركت مي عز الدين في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي حقق نجاحًا جيدًا ونال إشادات واسعة من الجمهور. شاركها البطولة النجم آسر ياسين، إلى جانب أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقي حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح وغيرهم.

المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، مع إدارة وحدة ثانية لوائل فرج، وإنتاج شركة media hub (سعدي – جوهر).