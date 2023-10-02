نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عن تشكيل البلوز الرسمي لمواجهة نظيره فريق فولهام مساء اليوم الاثنين الموافق الثاني من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في موسمه الجديد 2023/2024.



وتقام أحداث مباراة تشيلسي وفولهام مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام فولهام

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - ليفي كولويل، تياجو سيلفا، كوكوريلا.

خط الوسط:كايسيدو، بالمر، إنزو، جالاجير.

خط الهجوم: بروخا، مودريك.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفولهام

وتنقل أحداث مباراة تشيلسي وفولهام عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.