نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الاثنين قرعة مباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر بمشاركة أندية القسم الثاني والثالث بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

حضر مراسم القرعة لجنة المسابقات وعدد من مندوبي الأندية. وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الدور التمهيدي الأول على النحو التالي...

اتحاد الشرطة×ليفيلز الواجيبت× اسكو النصر الرياضي× أورانج مصر للتأمين ×المعادي والبخت الطيران × المرج الرياضي اللجنة الرياضية ×حلوان العام الانتاج الحربي × نادي شبرا العبور الرياضي× القناطر الخيريه بهتيم ×هيليوبليس الترسانه × البطل الأوليمبي تلا × الصيد بالدقي جولدي × حدائق الأهرام الشرقية للدخان × الاعلامين الأوليمبي × دلفي الإسكندرية للبترول × طلائع الاسطول

الحمام × نادي السلوم سبورتينج × المصري بالسلوم

دمنهور × سبورتينج كاسل

مالية كفر الزيات × سمنود الصيد بالمحلة × شباب بسيون

كفر الشيخ × قلين بني عبيد × شربين

المنصورة × السنبلاوين رأس البر × سمنود بلبيس × الشرقية بالزقازيق المريخ × الرباط والأنوار بورفؤاد × منتخب السويس الفيوم × توت عنخ أمون الواسطي × بني سويف نجوم مصر × تيلفونات بني سويف المنيا × بني مزار أسمنت أسيوط × أبو تيج شباب مفاغة × الشبان المسلمين ديروط × القوصية الألومنيوم × كيما أسوان