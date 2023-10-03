تشيلسي يحقق الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز على فولهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي وفولهام اليوم الاثنين 2/10/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة تشيلسي وفولهام

نجح فريق تشيلسي الكروي الأول من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق فولهام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة تشيلسي وفولهام

تمكن ميخايلو مودريك في تسجيل هدف تشيلسي الأول في شباك فولهام في الدقيقة الثامنة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب كولويل.

ونجح أرماندو بروخا من تسجيل هدف النادي اللندني الثاني في شباك فولهام في الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة.