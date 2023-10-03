نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيفو "عالمي" من جماهير النصر أمام استقلال دوشنبه.. شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مباراة النصر السعودي أمام نظيره نادي استقلال دوشنبه احتفالات قوية من قبل جماهير الفريق وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

وفاز نادي النصر على نظيره نادي استقلال دوشنبه بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا.

ولعب النصر دون عدد من نجوم الفريق الأجنبي أمثال ساديو ماني وأليكيس تيليس وأتافيو بسبب لائحة استدعاء خمس أجانب فقط.

وتألق نادي النصر في مباراته أمام استقلال دوشنبه وهو الأمر الذي دعى جماهير الفريق إلى مساندته ورفع تيفوهات تشير إلى عظمة النادي وقوته.

وفي سياق ذلك فيخوض نادي النصر مباراة هامة بعد مباراة اليوم وتكون تلك المباراة أمام أبها في الجولة الثامنة من عمر الدوري السعودي للمحترفين مساء الجمعة والموافق 6 أكتوبر.