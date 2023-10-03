أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة نابولي في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد الإسباني الذي استقر عليه كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، لمواجهة نظيره نابولي الإيطالي في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وملعب اللقاء.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نابولي، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره نابولي، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب سان باولو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد نابولي

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ريال مدريد مباراة اليوم ضد نابولي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: داني كارفخال – أنطونيو روديجر – ناتشو – كامافينجا

خط الوسط: لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو – جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور