سبب إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان .. اتفرج ماذا ظهر في المعلب

انت الأن تتابع خبرسبب إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان .. اتفرج ماذا ظهر في المعلب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسألت العديد من الجماهير العربية والمصرية على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر أكتوبر 2023، والموافق 18 من شهر ربيع الأول 1445 هجريا، حول سبب إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

اتحاد جدة وسباهان أصفهان

نادي #اتحاد_جدة السعودي يغادر ملعب #سباهان_أصفهان الإيراني بسبب وضع مجسم لقاسم سليماني ولافتات سياسية داخل الملعب#العربية pic.twitter.com/tJr3oKEZV6 — العربية (@AlArabiya) October 2, 2023

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان وفي الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا والتي كان من المقرر أن يحتضنها ستاد نقش جهان بالعاصمة الإيرانية طهران أمس الأثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وذلك لأسباب غير متوقعة

سبب إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان

[سبب إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان]

سبب إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان

في هذا السياق كشفت عدد من التقارير الصحفية التي صدرت اليوم الثلاثاء أن سبب إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان في أن لاعبو اللآتي السعودي تفاجئوا بظهور مجسم لقائد لحرس الثوري في إيران والذي تم اغتياله في العراق في الفترة الماضية، قام قاسم سليماني,

وأشارت التقارير إلي أن لاعبو الاتحاد غادرو على الفور ملعب المباراة متوجهين إلي المطار للعودة مرة أخري إلي المملكة العربية السعودية.

أول تعليق من الاتحاد الآسيوي

في هذا السياق علق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مغادرة اللاعبون لمعلب المباراة قائلاً “ملتزمون بسلامة اللاعبين” وذلك من منشور على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي للتونيات القصيرة إكس توتير سابقاً.

اتحاد جدة

ويتوجد اتحاد جدة في المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد برصيد 16 نقطة حصدها من 8 مباريات والتي فاز 6 موجهات وتعرض لهزيمة وحيدة أمام غريمة التقليدي الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة لصالح الزعيم وتعادل مرة واحدة مع الفيحاء