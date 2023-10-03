نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة مصر تخسر أمام صربيا بتصفيات الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر المنتخب المصري الأول لرجال الكرة الطائرة من المنتخب الصربي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في ثالث لقاءات المنتخبين في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس التي ستقام الصيف القادم.

طائرة مصر تخسر أمام صربيا بتصفيات الأولمبياد

وأنهى المنتخب الصربي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 25-18 قبل أن ينجح المنتخب المصري في الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 19-25 ليحسم المنتخب المصري الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25-14، و25-16 تواليًا".

ونجح رضا هيكل لاعب مركز 2 في الحصول على أفضل مسجل للمنتخب المصري بثمانية نقاط بواقع أربعة من الضرب ونقطة من حائط الصد وثلاثة نقاط من الإرسال القوي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الجولة المقبلة مع نظيره السلوفيني المقرر إقامتها فجر غد الأربعاء.

وتضم قائمة المنتخب المصري بالتصفيات الأولمبية 14 لاعبا، هم:

"حسام يوسف - أشرف اللقاني - رضا هيكل - سيف عابد - محمد المهدي - محمد عادل (دولا) - عبد الرحمن سعودي - محمد رضا (الهو) - محمد رمضان - محمد عسران - أحمد يوسف - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد مصطفى (لعبة)".

