نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب نارية.. لماذا ألغيت مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر نادي اتحاد جدة السعودي بيانا تعليقا على أحداث مباراة سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، بعد إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة، حسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وألغيت مباراة اتحاد جدة السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني بقرار مراقب المباراة، ورفض لاعبو الاتحاد النزول لأرض الملعب اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

سر إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني

ونشر اتحاد جدة بيانا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وجاء كالتالي: يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب".

وأضاف: "ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح".

وأتم: "في هذا الإطار، يشكر النادي الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكره القدم".