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أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق شباب طنطا تدريباته اليوم بملعبه عقب الراحة السلبية امس حيث لعب الفريق مباراة قوية امام بيراميدز فى بطولة الجمهورية مواليد 2003 وقد حضر اللقاء علاء عكاشة رئيس قطاع البراعم والناشئين ومحمد ابوفريخة نائب رئيس مجلس ادارة النادى وقد اشادوا بالروح القتالية لدى ابناء السيد البدوى وعودتهم بريمونتادا بعد تقدم الضيوف بهدفين عن طريق اللاعبان اقطايا ومحمد نبيل

شباب طنطا يستانف تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك

واعرب علاء عكاشة ان الفريق يمتلك روح وعزيمة ونحن نزرع بداخلهم ان اسم نادى طنطا كبير ولا بد من الحفاظ عن هذا الاسم بالعرق والاجتهاد داخل المستطيل الاخضر

واكد نائب رئيس مجلس الادارة محمد ابوفريخة ان هناك مكافاة اجادة واحثهم بان يقدموا كل ما لديهم ف المباراة المقبلة مع الزمالك بميت عقبة والمقرر لها يوم الاحد القادم

يقود الجهاز الفنى للفريق اسلام عبدالغفار مدير فنى محمد فريح مدرب عام جمال درويش مدرب حراس مرمى على بطاطا ادارى الفريق اصابات ملاعب مجدى نبيل المدير الفنى للقطاع علاء صابر تحت قيادة علاء عكاشة رئيس قطاع الناشئين