انت الان تتابع خبر اكتشف أسرع 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا، استعد للتعرف على الأبطال الذين يجتاحون الملاعب بسرعتهم المذهلة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كانت انطلاقة مسابقة دوري أبطال أوروبا مليئة بالإثارة والتشويق، وقد تمكن عدد من نجوم كرة القدم العالمية من خطف الأضواء، لكن ليس من خلال تسجيلهم للأهداف أو التمريرات الحاسمة، لكن بفضل سرعتهم المفرطة التي شدت الأنظار إليهم.

ورصد موقع "90 دقيقة" الفرنسي، قائمة أسرع اللاعبين في النسخة الحالية من مسابقة أمجد الكؤوس الأوروبية، حيث كان اسم اللاعب الذي يتصدر الترتيب مفاجأة، على اعتبار أنه يلعب مركز الدفاع، وهو لاعب نيوكاسل الإنكليزي سفين بوتمان الذي بلغت سرعته 39.21 كيلومتراً في الساعة، بينما جاء في المركز الثاني كيليان مبابي بسرعة وصلت إلى 37.9 كيلومتراً في الساعة.

واحتل المرتبة الثالثة لاعب آخر من الفريق الباريسي، وهو عثمان ديمبيلي الذي وصلت سرعته إلى 36.6 كيلومتراً في الساعة، بينما جاء في المركز الرابع اللاعب البرتغالي لفريق ميلان الإيطالي رافاييل لياو، بسرعة وصلت لـ36.5 كيلومتراً في الساعة، في حين ظفر بالمركز الخامس لاعب ريال مدريد، الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، بسرعة وصلت لـ36.3 كيلومتراً في الساعة.

وحقق لاعب بايرن ميونخ الألماني ألفونسو ديفيس سرعة وصلت لـ36.21 كيلومتراً في الساعة، ليحتل المرتبة السادسة، في حين تمكن نجم مانشستر يونايتد الشاب، أليخاندرو غارناتشو من الوصول لسرعة 36.2 كيلومتراً في الساعة، ليظفر بالمركز السابع، أما المرتبة الثامنة في الترتيب فقد عادت للاعب بوروسيا دورتموند الألماني، كريم أديمي بوصوله لـ36.1 كيلومتراً في الساعة، بينما احتل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند المرتبة التاسعة بسرعة وصلت لـ36.04، ليعود المركز العاشر لرافا سيلفا لاعب بنفيكا البرتغالي بسرعة وصلت لـ35.9 كيلومتراً في الساعة.