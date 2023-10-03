النهضة يعود من الباب الكبير عبر بوابة جبل المكبر الفلسطيني ويتفوق برباعية نظيفة

فـي منافسات كأس الاتحاد الآسيوي

أعاد النهضة بريقه سريعا في منافساته بالمجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد أن نفض جراح خسارته الأولى أمام العهد اللبناني بستاد السيب 1 / 2 بالجولة الأولى بدور المجموعات، حيث عاد قويا وشرسا كالعادة في اختبار جبل المكبر الفلسطيني مساء أمس الأول بساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بالجولة الثانية، بعد أن سجل رباعية نظيفة قادت الراقي النهضاوي لصدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منافسيه، فقد قدم النهضة واحدة من أروع مبارياته بهذا الموسم وغابت عنه الاخطاء التي ساهمت في خسارة العهد غير المتوقعة، برز صلاح اليحيائي نجما فوق العادة وكان خير معين لرفقائه في أمسية عودة الروح فصنع ثلاثة أهداف اختير على إثرها نجم اللقاء من الاتحاد الآسيوي بعد أن حصل على تقييم 9 من 10 ، الشوط الأول من المباراة أنهاه النهضة متقدما بهدفين نظيفين عن طريق الصبحي وبن ساحة، فيما أضاف مثلهما في الشوط الثاني عبر الشموسي وعبدالله فواز .

النهضة سجل أهدافه عن طريق عصام الصبحي في الدقيقة (34) والمحترف الجزائري بلال بن ساحة (39) وعبدالعزيز الشموسي (51) وعبدالله فواز (64) ، ليحصل من خلال هذه النتيجة على أول ثلاث نقاط له بالمجموعة ويتصدرها بفارق الأهداف عن الفرق الثلاثة التي تساويه في النقاط ولديه 5 أهداف وعليه 2 ، ويأتي خلفه العهد اللبناني بعد أن سجل هدفين وعليه مثلهما، ومن بعدهما الفتوة السوري بعد أن سجل هدفا واحدا وعليه مثله، فيما يأتي جبل المكبر الفلسطيني في المركز الرابع وسجل هدفا وعليه 4 .

أفضلية مطلقة

مباراة النهضة أمام جبل المكبر الفلسطيني شهدت أفضلية مطلقة للراقي، سواء من حيث التحكم بمجريات اللعب في وسط الملعب أو من خلال التمركز والتنظيم الدفاعي الذي كان حاضرا بقوة في هذه المباراة، ناهيك عن نجاعة الهجوم بقيادة عصام الصبحي، حيث أظهر الفريق تماسكا متوقعا خاصة بعد أن عاد لشكله الفعلي في مباراة صحار بدوري عمانتل بالجولة الماضية، ولا ننسى كذلك التألق الكبير الذي أظهره صلاح اليحيائي الذي كان شعلة نشاط لا تتوقف ومفتاح لعب يرهق كل المنافسين، اضف إلى ذلك قراءة حمد العزاني لمجريات الاحداث من خارج الميدان .

فرصة لا تعوض

النهضة في هذه البطولة لديه فرصة لا تعوض من أجل التأهل للدور الثاني بأريحية كبيرة، حيث سيلعب (4) مباريات على ملعبه وبين جماهيره عكس بقية الفرق المجموعة، فبعد أن لعب مباراتين على ملعبه خسر الأولى أمام العهد اللبناني (مفاجأة) وكسب المباراة الماضية أمام جبل المكبر الفلسطيني، لا زال لديه مباراتان على ملعبه، حيث سيلعب بتاريخ 23 اكتوبر أمام الفتوة السوري على ستاد السيب، وفي دور الإياب سيلاقي العهد اللبناني 27 نوفمبر بملعب ستاد السيب، وبإمكانه كسب (6) نقاط كاملة من اللقائين خاصة بعد أن شاهدنا مستوى الفريقين اللذين لا يجب أن يقفا بثبات أمام جاهزية النهضة خاصة بعد عودة المنذر العلوي وعمر المالكي وعمر الصلطي قريبا بعد تعافيهم من الاصابة التي ألمت بهم، اضافة إلى عبدالله المعمري .