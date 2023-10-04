اختارت اللجنة الفنية الاسيوية للسباحة في المياه المفتوحة حكمنا الدولي عبدالمنعم العلوي ليكون الحكم العام لسباق ماراثون الرجال لمسافة 10 كم للسباحة، الذي يقام بعد غد السبت ضمن مسابقات الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، التي تقام حاليا في الصين وتحتضنها مدينه هانجتشو خلال الفتره من 16 سبتمبر وإلى 8 اكتوبر، وسوف يشارك في السباق 30 سباحا وسباحة يمثلون 9 دول ، وقد حدد المسار على مسافة 1660متر بحيث كل سباح يعمل عدد 6 دورانات على المسار.

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