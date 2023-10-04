فريق الهلال بنادي بهلاء يوقع اتفاقية لبناء مرافق استثمارية

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

في إطار جهود إدارة فريق الهلال التابع لنادي بهلاء لتوسيع رقعة مرافق الفريق وتحقيق استثمار يعود بموارد مالية تخدم الفريق ومناشطه المتعددة، وقَّع الفريق اتفاقية لبناء محال تجارية ومصلى ودَوْرات مياه للنساء تخدم مرتادي المتنزه العام للفريق. وقد وقَّع الاتفاقية التي تمَّت بمجلس بهلاء العام من جانب فريق الهلال المهندس صالح بن سعيد الشوكري رئيس الفريق، ومن الجهة المنفِّذة للمشروع حسن بن عبدالله الشكيلي صاحب شركة روابي بهلاء للتجارة والمقاولات.

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