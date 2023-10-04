اليوم.. انطلاق منافسات دوري أبطال جنوب الباطنة لكرة القدم

العوابي ـ من حمود الخروصي:

تنطلق مساء اليوم منافسات دَوْري أبطال محافظة جنوب الباطنة لكرة القدم والتي ينظِّمها المركز الرياضي بولاية العوابي بمشاركة (16) فريقًا يمثلون فرق النخبة بأندية المحافظة وهي الشباب والمصنعة والرستاق، بالإضافة إلى فرق المركز الرياضي وتقام المباريات على أرضية ملعب المركز الرياضي بالعوابي.

وسيرعى حفل الافتتاح سعادة الشيخ الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي الرستاق، حيث سيلتقي في مباراة الافتتاح فريق اتحاد العوابي (من المركز الرياضي بالعوابي) وفريق القرط (من نادي المصنعة).

وقال سعود بن بدر البحري رئيس اللجنة المنظمة بأنَّ إقامة هذا الدَّوْري يأتي ليجمع الصفوة من الفرق الرياضية في الأندية والمراكز الرياضية بالمحافظة، وكذلك تجميع شباب المحافظة في دَوْرٍ واحد؛ حيث يُعدُّ هذا الدَّوْري الأول من نوعه والأكبر على مستوى المحافظة ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا ومنافسات شريفة وقوية وتحدِّيًا بين الفرق المشاركة للحصول على اللقب مؤكدًا أن اللجنة المنظمة أكملت كافة استعداداتها لهذا الدَّوْري من خلال اللجان المشكلة التي عملت في الفترة الماضية على تجهيز كل ما يحتاجه الدَّوْري. من جهته قال الحكم الدولي عبدالله الهلالي مساعد خبير الحكام في الاتحاد العماني لكرة القدم رئيس لجنة الحكام في دَوْري أبطال محافظة جنوب الباطنة لكرة القدم: أعجبت بفكرة البطولة من قبل القائمين عليها لأنَّها تجمع نخبة الفرق من أندية جنوب الباطنة للتنافس الشريف فيما بينها بعد خوضهم غمار التنافس في أنديتهم، لتكونَ هذه البطولة نواة لنخبة الفرق الحائزة على المراكز الأولى وتكريمًا لهم لأداء مباريات مع فرق الأندية الأخرى ليتوج بالأخير فريق ليكون بطلًا على مستوى المحافظة.