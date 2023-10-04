202 لاعبة فـي انطلاق دورة الألعاب الرياضية للمرأة العمانية

فـي نسختها الأولى

تنطلق اليوم دَوْرة الألعاب الرياضية للمرأة العُمانية 2023 في نسختها الأولى والتي تنظِّمها دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال الفترة من 5 وحتى 29 أكتوبر الجاري في محافظات سلطنة عمان، حيث تتنافس الأندية على كأس رياضة المرأة لهذا العام من خلال المشاركة في أكبر عدد من الالعاب (الفردية والجماعية) على مستوى الفرق الرياضية النسائية في الأندية، كما تستضيف بعض المحافظات تصفيات الدَّوْريات والمسابقات على مستوى الأندية، على أن تقامَ مباريات المربَّع الذهبي لجميع الألعاب في محافظة مسقط؛ ويكون ختام الدَّوْري في 29 أكتوبر بتتويج وتكريم الأندية الفائزة، حيث ستشارك في هذه الدَّوْرة 202 لاعبة من خلال سبعة أندية من مختلف محافظات سلطنة عمان وهي نادي صلالة ونادي السويق ونادي الكامل والوافي ونادي مصيرة ونادي صحم و نادي المضيبي ونادي نخل، كما تدار مُعْظم الدَّوْريات والمسابقات بطواقم نسائية في التنظيم والتحكيم، من خلال تشكيل فرق عمل بالتعاون مع إدارات الثقافة والرياضة والشباب في المحافظات والاتحادات الرياضية.

تهدف إقامة دَوْرة الألعاب الرياضية للمرأة العُمانية 2023م في نسختها الأولى إلى زيادة قاعدة ممارسات الرياضة على مستوى محافظات سلطنة عمان، ايجاد فرق رياضية نسائية في الأندية في مختلف الألعاب الرياضية.

وأكدت خولة بنت راشد الرواحية مديرة دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب أنَّ إطلاق دَوْرة الألعاب الرياضية للمرأة العُمانية بسلطنة عمان في نسختها الأولى جاءت بعد أن تطوَّرت رياضة المرأة في بعض الأندية وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من مجتمعاتنا المحلية والتي تسعى أن تكونَ الفرصة متاحة لكلِّ من يريد ممارسة رياضته، حيث نسعى إلى تحقيق عدَّة أهداف من خلال تنظيم دَوْرة الألعاب الرياضية للمرأة العُمانية 2023م في نسختها الأولى وهي زيادة قاعدة ممارسات الرياضة على مستوى محافظات سلطنة عمان، وإيجاد فرق رياضية نسائية في الأندية في مختلف الألعاب الرياضية، وخلق شراكة مع الاتحادات الرياضية في تفعيل رياضة المرأة، وتبنِّي علامة محلية للبرنامج لتحقيق الاستدامة.

وتابعت الرواحية بأنَّ النسخة الأولى من الدَّوْرة ستكون في 4 ألعاب رياضية، اثنتان منها فردية وهما لعبة الريشة الطائرة وكرة الطاولة، واثنتان جماعية وهما كرة السلة وكرة اليد وسط مشاركة 7 أندية، مشيرة إلى أنَّ التطلع كان بأن يكونَ عدد الأندية أكبر عن ذلك ولكن وجود 7 أندية قد يكون انطلاقة جيدة للدَّوْرة وخصوصًا في نسختها الأولى.

وأشارت خولة الرواحية إلى أنَّ رياضة المرأة لم تكن وليد الصدفة بل بدأت المسابقات على مستوى الأندية للمرأة منذ 2010، صحيح لم تكُنْ هناك بطولة مجمَّعة ولكن كانت كافية لبدء الانطلاقة ولرسم ما هو أبعد من ذلك، فبعد أن كانت في السنوات الماضية تقام بطولات مجمَّعة في مختلف المحافظات وفي أوقات مختلفة جاءت الفكرة بأن تكونَ دَوْرة خاصة لرياضة المرأة في أندية سلطنة عمان، وأكدت مديرة دائرة الرياضة النسائية أنَّ الخطَّة في هذه الدَّوْرة أن تكونَ بشكل سنوي ولكن ستتغير نوعية الألعاب التي ستكون ضِمن منافسات الدَّوْرة، متمنية في الوقت ذاته بأن تكونَ هناك منافسات قوية وأن تكونَ هذه المنافسات اللبنة والنواة لرفد المنتخبات الوطنية، وأن تكونَ من خلال هذه الدَّوْرة استكشاف تلك المواهب والعمل على صقلها واستمرارها لتصلَ لمستويات أعلى وتحقيق النتائج الإيجابية مع المنتخبات الوطنية، كما أنَّ هذه الدَّوْرة سوف تعزز من إعداد المدربات والحكمات والإداريات في رياضة المرأة.