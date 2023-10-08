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أحمد جودة - القاهرة -

وجه محمد عبد الكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، رسالة خاصة إلى جماهير الفريق البورسعيدي، مؤكدًا أن الفريق سيتطور وسيكون أفضل بعد فترة التوقف.

مدرب المصري يوجه رسالة خاصة للجمهور البورسعيدي: انتظروا فريق أقوى

وأشار محمد عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعد فترة التوقف المصري سيكون أفضل وسيحدث انسجام بين جميع اللاعبين".

وتابع: "باهر المحمدي لاعب كبير ومميز وسلاح مهم في الضربات الثابتة".

واختتم: "الفرق الكبرى بعد أي هزيمة تفكر دائمًا في الغد وهذا ما فعلناه بعد الهزيمة أمام الأهلي".

وكان فريق المصري قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الداخلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس السبت.