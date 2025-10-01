أحمد جودة - القاهرة - منتخب مصر تحت 20 × نيوزيلندا Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | كأس العالم تحت 20 عاماً 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب مصر تحت 20 × نيوزيلندا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس العالم تحت 20 عامًا 2025.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب «سانتياجو الوطني» في تشيلي، حيث يلتقي منتخب مصر للشباب مع نظيره منتخب نيوزيلندا، في مواجهة حاسمة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، المقامة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر الجاري.

ويمثل اللقاء محطة مهمة للفراعنة الصغار بقيادة المدير الفني أسامة نبيه، بعد السقوط في الجولة الأولى أمام منتخب اليابان بهدفين دون رد، وهو ما جعل مهمة المنتخب الوطني أكثر صعوبة في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

وتأتي أهمية المباراة كونها مواجهة مباشرة مع منتخب نيوزيلندا، الذي يطمح هو الآخر في استعادة التوازن بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام منتخب تشيلي بنتيجة (2-1). وبالتالي، فإن نقاط المباراة الثلاث ستكون بمثابة حياة أو موت لكلا المنتخبين من أجل إنعاش فرص التأهل.

موقف منتخب مصر في المجموعة الأولى

أسفرت قرعة البطولة عن تواجد منتخب مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى رفقة منتخبات: تشيلي، نيوزيلندا، واليابان.

ويحتل المنتخب المصري المركز الأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط، فيما يتصدر منتخب اليابان الترتيب بثلاث نقاط، ويليه منتخب تشيلي في المركز الثاني، بينما يتواجد منتخب نيوزيلندا في المركز الثالث بلا نقاط ولكن متفوقًا على مصر بفارق الأهداف.

طموحات منتخب الفراعنة أمام نيوزيلندا

يدخل منتخب مصر للشباب مباراة نيوزيلندا تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، وذلك للحفاظ على آماله في التأهل، خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب الخسارة أمام اليابان.

وسيكون على أسامة نبيه ولاعبيه ضرورة استغلال هذه المباراة لإظهار شخصية المنتخب، والاعتماد على الروح القتالية لتعويض البداية المتعثرة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نيوزيلندا

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كباكا – محمد السيد – سليم طلب.

خط الهجوم: محمد عبد الله – عمرو خالد بييو – عمر خضر.

موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا

تنطلق صافرة مباراة مصر ضد نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، في تمام:

11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

وتقام المباراة على أرضية ملعب سانتياجو الوطني في العاصمة التشيلية سانتياجو.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيوزيلندا

يمكن لعشاق الكرة المصرية متابعة المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس المفتوحة، والتي تنقل أحداث اللقاء مباشرة من تشيلي، على أن يتولى التعليق المعلق المخضرم علي محمد علي.