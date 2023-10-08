نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة يحسم الجدل حول صحة طرد عواد أمام البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسم جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، الجدل حول صحة طرد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام البنك الأهلي.

جهاد جريشة يحسم الجدل حول صحة طرد عواد أمام البنك الأهلي

وأوضح جهاد جريشة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللي قرأ الصورة صح محمود عاشور حكم تقنية الفيديو مكانش في تلامس، طرد محمد عواد مكانش صحيح والحارس مكانش يستحق الطرد".

وأوضح: "حكام تقنية الفيديو بقالهم 3 جولات عينهم كويسة لكن قرارات حكم الساحة غلط".

واختتم: "في أخطاء مؤثرة في أول 3 جولات ولازم نتعلم من أخطائنا".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس السبت.