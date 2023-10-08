"الزمالك بيحب الصعب"..أول رد من حازم إمام عقب فوز الأبيض على البنك الاهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

صرح حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في أول تعليق له عقب فوز الزمالك على البنك الأهلي بدوري نايل، من خلال الاستوديو التحليلي عبر قناة "أون تايم سبورت".

أول رد من حازم إمام عقب فوز الأبيض على البنك الاهلي

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، واستطاع الثنائي أحمد سيد زيزو، وشكيابالا تسجيل الأهداف في شباك البنك.



وأعرب قائلًا:" فوز الزمالك مستحق جدا، ليس مستحيل لكنه صعب، الزمالك بيحب الصعب وقدم شوط ثاني أكثر من الرائع".

وواصل حديثه:" الزمالك كان متمالك الكرة بشكل كبير جدا، أخطاء الشوط الأول ضغطت اللاعبين، لتقديم أفضل ما لديهم في الشوط الثاني، والمباراة اصبحت ممتعة"



وأكمل:" البنك الأهلي لعب كورة حلوة، والشوط الثاني الزمالك سيطر على المباراة بشكل مميز،بسيطرة تامة بالرغم من النقص العددي".



وأستطرد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري قائلا:" هدف زيزو عالمي، بالإضافة إلى هدف شيكابالا الذي أضاف ثلاث نقاط مهمين للغاية، ويُعد الزمالك من أفضل الفرق التي شاهدتها بتسدد على الجون، حيث أنه يمتلك لاعبين فوق الممتاز".



واختتم حديثه:" من وجهة نظري الزمالك اليوم من أجمل المباريات التي قدمها وبالتحديد الشوط الثاني، لاعيبة الزمالك امتلكوا القوة والصبر في هذه المواجهة رغم وجود نقص عددي، وحمل بدني كبير عليهم، حيث أنه يمتلك دكة تقيلة من اللاعبين".