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أحمد جودة - القاهرة - مرشح عضوية الزمالك: نفاوض لاعبين من الأهلي ونرحب بعودة إمام عاشور

خاص لـ "الفجر الرياضي" مرشح عضوية الزمالك يفتح النار على كهربا وإمام عاشور ويهاجم القائمة الموحدة

لم يتبقى سوى أيام قليلة على إنطلاق فعاليات انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، ليقود القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، وانتشال النادي من كم الهزائم والمشاكل التي وقع فيها طوال الفترة الماضية.

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ويبحث عشاق ومحبي وجماهير القلعة البيضاء عن آخر الأخبار والمستجدات حول ملف انتخابات نادي الزمالك، الذي تتصدر المشهد الرياضي خلال الفترة القليلة الماضية والمقبلة.

حوار "الفجر الرياضي" مع أحمد عبادة مرشح انتخابات نادي الزمالك

وضمن الحرص من الفجر الرياضي على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيه عبر بوابة الفجر الإلكترونية، عمل على الحصول على تصريحات خاصة من أحد المتقدمين والمرشحين لانتخابات نادي الزمالك المقبل، وهو "أحمد عبادة" مرشح عضوية انتخابات الزمالك فوق السن.

خاص لـ "الفجر الرياضي" مرشح عضوية الزمالك يفتح النار على كهربا وإمام عاشور ويهاجم القائمة الموحدة

ومن المقرر أن تقام انتخابات القلعة البيضاء خلال الشهر الجاري، خاصة يوم 20 أكتوبر 2023، لتحديد مصير مجلس الإدارة الجديد لقيادة نادي الزمالك.

أحمد عبادة يكشف عن حظوظه في انتخابات نادي الزمالك

صرح أحمد عبادة مرشح عضوية نادي الزمالك فوق السن عن نسبة فوزه بالانتخابات قائلًا: "بالنسبة لنسبة النجاح تعتمد على معطيات الأمور، التي تتواجد في العملية الإنتخابية ولا تحسم إلا في آخر 24 ساعة، لا استطيع أن أحدد نسبة الحظوظ في الوقت الحالي، فذلك ظلم وآراء ليس لها أساس من الواقع، الواقع الفعلي والحقيقي، يحتم أن الانتخابات تحسم في آخر 24 ساعة قبل الإدلاء بالأصوات في العملية الإنتخابية"

مرشح نادي الزمالك يطلق النار ضد القائمة الموحدة ويمثلها بـ "مرتضى منصور"

وأوضح موقفه من القائمة الموحدة وقال: "القائمة الموحدة تعود إلينا عند ديكتاتورية الفرد الذي كان يمثلها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور، تخلصنا وتخلص أعضاء الجمعية العمومية من سياسة الفرد الواحد الذي يتحكم في كل الأمور داخل قلعة نادي الزمالك العريقة التي لها جزور في أعماق التاريخ منذ أكثر من 100 عام".

وتابع: "ولجئنا إلى القائمة الموحدة التي تفرض سيطرتها بالمال الذي يروض في كل الأماكن من أجل الاستحواذ على عقول الأعضاء في الجمعية العمومية، وأنهم هم القائمة الموحدة التي تنقذ نادي الزمالك المناصب التي أدت إلى أفعال مجلس الزمالك السابق والمجالس الأخرى".

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المرشح لعضوية الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير البيضاء

زف مرشح نادي الزمالك بشرى سارة وقال: "حاليًا يتم التفاوض مع بعض اللاعبين المشهورين والمعروفين الذين لهم تأثير حقيقي داخل القلعة الحمراء، وفي القريب العاجل سيكون هناك بشرى لجمهور نادي الزمالك في رده اعتبار لما حدث من الكباري التي استخدمها المنافس ضد نادي الزمالك، نحن لا نستخدم الكباري ولكن نستخدم دائمًا وابدًا التفاوض المباشر حفاظ على كيان وسمعه وإسم نادي الزمالك".

أحمد عبادة يعلن عن توأمه عربية مع نادي الزمالك

واستكمل حديثه قائلًا: "أعيد إلى نادي الزمالك مكانته وأعيد ترتيب أوراق وموارد النادي، وأعيد حظ البطولات في كافة الألعاب الفردية والجماعية، أعيد إنشاء فروع تليق بإسم ومكانة القلعة البيضاء في الأقاليم المختلفة، سواء كان في الوجه البحري أو في الصعيد أو في القاهرة الكبرى سواء كان في الشيخ زايد، أو في التجمع أو في الأماكن التي لها محبين ومتابعين للقلعة البيضاء".

وأضاف: "بجانب سيكون هناك توأمه مع بعض الأندية الكبرى في الخليج مع نادي الزمالك، وهم الشاغفون وليس نحن في عقد التوأمه مع تلك الأندية، التي أصبحت من الأندية التي تصرف الملايين من الدولارات، من أجل الاستحواذ على المشاهدات والمتابعين في كافة الدول المتابعة لكرة القدم حول العالم".

خاص لـ "الفجر الرياضي" مرشح عضوية الزمالك يفتح النار على كهربا وإمام عاشور ويهاجم القائمة الموحدة

مرشح نادي الزمالك يكشف موقف أحمد فتوح من الرحيل

وكشف موقف أحمد فتوح وقال: "فتوح من العاشقين للقميص الأبيض ولكن كان هناك بعض السلبيات في التعامل مع أحمد فتوح، مما أثرت على معنوياته في الفترة الماضية، ولكن القائمون على مجلس إدارة نادي الزمالك تعلم جيدًا كيف تتعامل مع عاطفة ومشاعر وطموحات وطلبات اللاعب، الذي دائمًا ما يكون في مسار وحب وإعجاب الجمعية العمومية".

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أحمد عبادة يكشف موقف الزمالك في عودة إمام عاشور مرة أخرى

وعن موقف بشأن إمام عاشور لاعب الأهلي قال: "إمام عاشور قلبه ينبض بالزمالك ولكن عقله ينبض غير ذلك، طبعًا أن أعذر هذا الشاب الصغير في السن، الذي بحث وراء المال والشهرة دون أن يضع في اعتباره أن هناك قوة محركة ودافعة وهي جمهور نادي الزمالك، الذي كان دائمًا يؤازر اللاعب".

واستطرد: "وسيكون هناك بريق أمل إلى عودة إمام عاشور مرة أخرى إلى القلعة البيضاء، وإن دل ذلك فإنه يدل على إننا نستغل موارد وإمكانيات نادي الزمالك في الاستحواذ على اللاعيبه المؤثرة على الفريق الزملكاوي".

خاص لـ "الفجر الرياضي" مرشح عضوية الزمالك يفتح النار على كهربا وإمام عاشور ويهاجم القائمة الموحدة

مرشح نادي الزمالك عن كهربا "أسوء شخصية رياضية"

وتفرغ بالحديث عن كهربا وقال: "وبالنسبة لكهربا، أعتقد أنه أسوء شخصية رياضية في العشر سنوات الأخيرة، لأنه تلاعب بمشاعر جمهور الكرة المصرية سواء كان زملكاوي أو أهلاوي، والرياضة العنصر الأساسي المعبر عنها هو أنها تجمع ولا تفرق، ولكن أعتقد أنه فرق بين القلعة البيضاء والقلعة الحمراء، وذلك كان حديث مواقع السوشيال ميديا والقنوات الداخلية والخارجية".

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موقف مرشح عضوية انتخابات الزمالك عن أوسوريو

وفي حديثه كشف موقف المدير الفني لنادي الزمالك قائلًا: "يمكن أن نقول أوسوريو يتحرك في ظل الإمكانيات المتاحة، ولكن عندما يتم تدعيم فريق نادي الزمالك، أعتقد أنه لديه خطط لتحقق الانتصارات للنادي، وهو يتعامل الآن مع الوضع القائم بـ حرافية وإن كان هناك بعض الإخفاق، أعتقد أنه بسبب المحيطين بالمدير الفني ولكن ليس من المدير الفني نفسه، والمرة القادمة تعبر عن استكمال أوسوريو مع الزمالك"

وعن تتويج الزمالك بالبطولات رد قائلًا: "أكيد سوف يتوج نادي الزمالك في أقرب منافسات بالبطولات المختلفة سواء الأفريقية أو العربية، في ظل تصدر الأبيض مجموعته بالكونفدرالية، وإن شاء الله يحقق الفريق انتصارات متتالية الفترة القادمة".