نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نفاذ جميع تذاكر مباراة مصر وزامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استقبل بشكل حافل في الامارات كما تم نفاذ جميع التذاكر من قبل الجماهير المصرية.

نفاذ جميع تذاكر مباراة مصر وزامبيا



وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن روي فيتوريا سعيد بتواجد أحمد نبيل كوكا في صفوف الفريق، وقام بتقديم الدعم له رفقة حارس الزمالك محمد صبحي قبل ودية زامبيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره منتخب زامبيا غدًا الخميس على الأراضي الإماراتية في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.



وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد قرر استدعاء كوكا لمعسكر المنتخب الوطني بالإمارات بدلا من إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد أن تعرض الأخير للإصابة في القدم تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوع.