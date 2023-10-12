نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 صفقات مضروبة تطارد "موديست" قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد كتيبة النادي الأهلي في الفترة الحالية، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيقها ملاعب المملكة العربية السعودية في نسخة العام الحالي، في شهر ديسمبر المقبل.

ويشارك الأحمر في البطولة بصفته بطل إفريقيا للنسخة الماضية، عقب فوزه في المباراة النهائية أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي في عقر داره.

- صفقات مضروبة شاركت مع الأهلي في كأس العالم للأندية

وتعتبر المارد الأحمر، أحد الأندية التي تسجل إنجازا كبيرا في عدد المشاركات بمونديال الأندية برصيد 8 مشاركات جاءو في مواسم (2005 - 2006 - 2008 - 2012 - 2013 - 2020 - 2021 - 2012)، وتأتي المشاركة التاسعة هذا الموسم 2023.

ويعتبر المركز الثالث والميدالية البرونزية، هي أكبر إنجازات المارد الأحمر في المونديال والذي حققها في نسخة البطولة عام 2006.

وسجلت قائمة الأهلي على مختلف النسخ، وجود العديد من اللاعبين التي فشلت مسيرتهم بقوة داخل القلعة الحمراء في المونديال والتي افتتاحها أكوتي منساه موسم 2006، بعد إصابته بالرباط الصليبي بعد دقائق من مشاركته بأول مباراة بكأس العالم للأندية.

وجاء المهاجم السنغالي دومينيك دا سيلفا نسختي 2012 -2013، ليبصم على تلك الإحصائية بعد ظهوره بمستوى باهت، ثم الأنجولي جيرالدو موسم 2020، ليلحق بهم التنزاني لويس ميكيسوني 2021 والموزمبيقي والتر بواليا في نفس العام، وتختتم قائمة صفقات الأهلي المضروبة في المونديال بالتعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، والذي لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن داخل القلعة الحمراء، منذ قدومه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.