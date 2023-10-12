نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات رحيل نجم اتحاد جدة.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول اقتراب رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي.

أسباب تمسك حمدالله بالرحيل عن اتحاد جدة

وكشفت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة، حول اقتراب رحيل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق اتحاد جدة.

وأكد الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، أن وكيل عبد الرزاق حمد الله، أبلغ إدارة الاتحاد، برغبته في الرحيل عن النادي في أسرع وقت ممكن.

وأوضح جاليتي، أن السبب الرئيسي في طلب اللاعب بالرحيل عن الاتحاد، يتعلق بالدور الأساسي للفرنسي كريم بنزيما.

وأضاف "يريد حمد الله أن يكون بطل الرواية، لكنه أدرك الآن أنه لن يكون لديه مساحة كافية على أرض الملعب مع الاتحاد، ليقرر الرحيل".

نتيجة آخر مباراة لاتحاد جدة في الدوري السعودي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قد خسر في أخر لقاء بالدوري السعودي للمحترفين، أمام نظيره الأهلي بنتيجة هدف دون رد.

