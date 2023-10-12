نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المال ليس كل شئ".. جوهرة إسبانيا يخرج عن صمته بشأن رحيله إلى الأهلي السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش جماهير كرة القدم السعودية في الوقت الحالي، فترة مصيرية في مخطط تطوير الملف الرياضي، بعد تنفيذ خطوة استقطاب العديد من نجوم الساحرة المستديرة داخل أوروبا، والتي بدأها النصر في تعاقده مع كريستيانو رونالدو الموسم الماضي.

لتسير الأندية السعودية على نهج النصر وتتعاقد مع العديد من الأسماء اللامعة مثل، ساديو ماني وياسين بونو وكريم بنزيما وكانتي وفابينيو وفيرمينيو ونيفيز وسافيتش وكوليبالي وهندرسون ورياض محرز وفابينيو وماكسمين، بجانب جابري فيجا وجوتا والثنائي البرازيلي مالكوم ونيمار.

- فيجا يكشف سبب الانتقال إلى الأهلي

وكشف الجوهرة الإسبانية الشابة جابري فيجا، عن أسباب انتقاله إلى دوري روشن قائلا:" ليس من أجل المال كما تردد، المال ليس كل شئ، أردت تطوير نفسي في دوري جديد به منافسة شرسة مع العديد من الأسماء القوية".

وتابع:" هدفي هو الانضمام إلى منتخب إسبانيا، وعودتي إلى أوروبا في المستقبل ليست بعيدة، واتمنى حصد لقب دوري أبطال أوروبا".

وأختتم:" لم أكن اتخيل منذ عامين وجودي هنا، لكن أشعر بسعادة كبيرة، وأتعلم كثيرا من اللاعبين الخبرة مثل فابينيو، الذي أصبح من المقربين لي بشدة".